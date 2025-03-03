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01:26, 3 марта 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о мирном соглашении по Украине

Зеленский заявил, что до мирного соглашения по Украине очень-очень далеко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

До подписания соглашения об окончании украинского конфликта еще «очень-очень далеко», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание «Страна» в Telegram.

«Никто еще этого не начал», — высказался украинский политик, отвечая на вопрос об урегулировании кризиса.

Он также отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых говорил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

В воскресенье, 2 марта, Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Он добавил, что неготовность Киева к конкретным предложениям разочаровывает Вашингтон.

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