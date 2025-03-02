Уолтц допустил территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности

Помощник Уолтц: Украина может пойти на уступки в обмен на гарантии безопасности

Украина может пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Такое развитие событий допустил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. На высказывание чиновника обратил внимание ТАСС.

«Это обсуждалось в предыдущих раундах. Гарантии должны быть постоянными, а не временными», — сказал помощник главы государства, подчеркнув, что возглавить их должна Европа.

Уолтц добавил, что неготовность Киева к конкретным предложениям разочаровывает Вашингтон.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать экономическое соглашение с США и продемонстрировать отсутствие противоречий между Киевом и Вашингтоном, но решил все «взорвать».