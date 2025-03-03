Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:07, 3 марта 2025Мир

В Австрии привели к присяге правительство без выступающей за снятие санкций с РФ партии

APA: Президент Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство Австрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство страны. Об этом сообщает агентство APA.

Отмечается, что Австрийская народная партия (АНП), Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и партия «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) сформировали правительство без выступающей за снятие санкций с России ультраправой «Австрийской партии свободы» (АПС).

Новым канцлером республики стал лидер АНП Кристиан Штокер. Пост вице-канцлера занял глава СДПА Андреас Баблер, главой МИД назначен лидер партии NEOS Беата Майнль-Райзингер. Посты министра обороны и внутренних дел сохранили за собой представители АНП Клаудиа Таннер и Герхард Карнер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что победа «Австрийской партии свободы» на выборах в национальный совет Австрии является внутренним делом австрийских избирателей. Уточняется, что партия набрала 29,2 процента голосов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают с влиянием российских чиновников

      В Петербурге запустили рейсовый автобус до Мариуполя

      Ссору Зеленского с Трампом назвали признаком распада коллективного Запада

      Бойца ВСУ осудят за совершение террористического акта в Курской области

      В Госдуме захотели обсудить наказание для умолчавших об арендаторах

      Шуфутинский тайно женился

      Раскрыт заработок самого высокооплачиваемого актера

      Иран получил усовершенствованные танки «Сулейман-402»

      Близ порта Гамбурга произошел разлив нефтепродуктов

      Названа вероятная дата освобождения из колонии «королевы марафонов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше