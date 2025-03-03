В Австрии привели к присяге правительство без выступающей за снятие санкций с РФ партии

APA: Президент Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство страны. Об этом сообщает агентство APA.

Отмечается, что Австрийская народная партия (АНП), Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и партия «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) сформировали правительство без выступающей за снятие санкций с России ультраправой «Австрийской партии свободы» (АПС).

Новым канцлером республики стал лидер АНП Кристиан Штокер. Пост вице-канцлера занял глава СДПА Андреас Баблер, главой МИД назначен лидер партии NEOS Беата Майнль-Райзингер. Посты министра обороны и внутренних дел сохранили за собой представители АНП Клаудиа Таннер и Герхард Карнер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что победа «Австрийской партии свободы» на выборах в национальный совет Австрии является внутренним делом австрийских избирателей. Уточняется, что партия набрала 29,2 процента голосов.