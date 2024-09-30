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13:26, 30 сентября 2024Мир

Кремль отреагировал на итоги выборов в Австрии

Песков назвал итоги выборов в Австрии внутренним делом
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Pool / Reuters

Победа «Австрийской партии свободы» на выборах в национальный совет Австрии является внутренним дело австрийских избирателей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Поэтому здесь нам нечего комментировать», — сказал он.

Выборы в нижнюю палату парламента Австрии прошли в воскресенье, 29 сентября. Согласно предварительным результатам, «Австрийская партия свободы», выступающая против антироссийских санкций, набрала 29,2 процента голосов.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия». «К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — обратился к сторонникам Нехаммер.

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