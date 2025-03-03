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12:40, 3 марта 2025Бывший СССР

В Азербайджане обвинили Иран в развязывании нарковойны

Депутат из Азербайджана Бабаоглу обвинил Иран в нарковойне против Баку
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Депутат парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Хикмет Бабаоглу обвинил Иран в нарковойне против Баку. Об этом пишет Minval в Telegram-канале.

По его словам, Иран систематически ввозит наркотики на территорию Азербайджана. Он назвал это «опиумной войной», отсылая к конфликтам XIX века между Западом и Китаем. Депутат отметил, что из России контрабанда наркотиков встречается редко, в отличие от незаконной перевозки запрещенных средств из Ирана.

Бабаоглу отметил, что элементом такого рода «тихой войны» является и распространение энергетиков, которые наносят «ущерб генофонду нации».

Ранее в МИД Азербайджана заявили о незаинтересованности Франции в мире на Южном Кавказе. Так в Баку отреагировали на слова французского посла в Армении Оливье Декотиньи об установлении контроля Азербайджана над Карабахским регионом.

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