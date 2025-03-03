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22:59, 3 марта 2025Мир

Стало известно о шоке британских депутатов из-за спора Трампа и Зеленского

Британские депутаты оказались шокированы нападками Трампа на Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Kilian / dpa / Global Look Press

Британские депутаты оказались шокированы нападками президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом они рассказали премьер-министру страны Киру Стармеру, передает РИА Новости.

По словам председателя комитета по иностранным делам палаты общин парламента Британии Эмили Торнберри, депутаты наблюдали за спором Трампа и Зеленского «с тревогой и напряжением».

Глава Либерально-демократической партии Эд Дэйви, в свою очередь, отметил, что депутаты «были в ужасе» от перепалки лидеров двух стран. «Нападки президента Трампа на Зеленского повергли всех в шок», — сказал он.

Ранее Стармер высказался о роли России на переговорах по Украине. «Участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности», — сказал он.

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