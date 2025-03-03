В Думе задались вопросом ограждения россиян от трат на коучей на фоне приговора Блиновской

Депутат Госдумы Останина задалась вопросом ограждения россиян от трат на коучей

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на фоне приговора «королеве марафонов» Елене Блиновской задалась вопросом ограждения россиян от «безумных трат на коучей». Слова депутата приводит RTVI.

Парламентарий отметила, что сожалеет по поводу вынесенного блогеру приговора, однако, по ее словам, Блиновскую наказали за нарушение «чисто фискального норматива», которым является неисполнение обязанностей по уплате налогов.

«Но вот на вопрос, как сделать так, чтобы люди избегали безумных трат на коучей, этот приговор ответа не дает, потому что речь идет о введении в заблуждение, массовом обмане тысяч людей, с которых как раз и получены доходы, а налоги не уплачены», — пояснила Останина.

Политик заявила, что эту сферу необходимо регулировать законодательно, для чего разработали законопроект о государственном регулировании психологической деятельности. В случае принятия документа, подобные коучи не смогут заниматься своей работой.

Блиновской назначено лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям: 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

В качестве дополнительного наказания блогер оштрафована на один миллион рублей. Также по приговору суда «королева марафонов» лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.