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17:19, 3 марта 2025Ценности

В ЕС раскрыли требования к дресс-коду на саммите с Зеленским после скандала в Белом доме

Представитель ЕК Пиньо: ЕС не настаивает на дресс-коде для участников саммита
Мария Винар

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо раскрыла требования к дресс-коду на саммите с участием президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

По словам Пиньо, Евросоюз (ЕС) не настаивает на правилах определенного внешнего вида участников саммита, который пройдет в Брюсселе. «Я позволю себе процитировать Зеленского, который сказал, что нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов‎», — заявила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что Зеленский угодил в скандал из-за наряда на встрече с главой США Дональдом Трампом, которая состоялась в Белом доме. Тогда один из репортеров спросил у украинского лидера, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм.

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