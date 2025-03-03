В Госдуме показали невозмутимого российского бойца-«терминатора» под огнем ВСУ

Депутат ГД Гимбатов показал российского бойца СВО, идущего по полю под огнем ВСУ

В Госдуме показали видео с российским бойцом специальной военной операции (СВО) под огнем беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал депутат Андрей Гимбатов в Telegram.

На кадрах солдат невозмутимо идет по полю, несмотря на вражеские беспилотники. После того, как один дрон пикирует и взрывается в паре метров от него, боец оборачивается в сторону взрыва, после чего продолжает путь, не сбавив скорости.

По словам Гимбатова, после этого эпизода сослуживцы стали называть бойца «терминатором». Видеоряд сопровождается наложенной на него музыкой Брэда Фиделя — саундтрека к художественному фильму о киборге-убийце.

Ранее Минобороны России рассказало об офицере, который одним сбросом с беспилотника дал штурмовикам возможность зайти в украинский опорный пункт. Занять позицию бойцам удалось после недолгого боя.