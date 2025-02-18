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07:58, 18 февраля 2025Россия

Боец СВО одним ударом позволил штурмовикам зачистить опорный пункт ВСУ

МО: Лейтенант Макаров ударом позволил штурмовикам зачистить опорный пункт ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Лейтенант Владимир Макаров одним сбросом боеприпаса с беспилотного летательного аппарата дал штурмовикам возможность зайти на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зачистить его. О подвиге бойца специальной военной операции (СВО) сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Макаров, несмотря на огневое воздействие со стороны противника, осуществил подлет дрона к долговременной огневой точке и сбросил на нее боеприпас. В результате взрыва был уничтожен пулеметный расчет с имеющимся боекомплектом, а также произошло обрушение инженерных сооружений», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что штурмовики впоследствии прорвались в опорник через образовавшуюся брешь. Зачистить опорный пункт российским военным удалось в ходе скоротечного боя.

Ранее сообщалось, что под Купянском боец СВО в одиночку ликвидировал четверых солдат ВСУ, которые укрывались в блиндаже на глубине семь метров. Зачисткой блиндажа военнослужащий завершил взятие Российской армией под контроль важного участка в окрестностях Купянска.

ЖЗЛ
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