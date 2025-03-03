В Госдуме предложили разрешить оплату медпомощи ребенку за счет маткапитала

РИА Новости: В ГД внесут проект об оплате медпомощи ребенку за счет маткапитала

Депутаты Госдумы (ГД) из разных фракций внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о праве оплачивать средствами маткапитала платные медицинские услуги детям, оказываемые при неотложной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас указанная возможность отсутствует в российских регионах, в то время как «получить такую помощь быстрее и реальнее в платном медучреждении», и речь идет об услугах «как правило, более высокого качества».

Как следует из документа, правила направления средств материнского капитала на эти цели предлагается установить правительству РФ. «Для родителей приоритетом всегда остается здоровье ребенка», — отметил один из авторов законопроекта, депутат ГД Ярослав Нилов, напомнивший, что программа материнского капитала уже зарекомендовала себя как довольно эффективный инструмент стимулирования рождаемости.

На прошлой неделе стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы до 31 декабря 2030 года. По данным Соцфонда РФ, в 2024 году россияне чаще всего тратили маткапитал на погашение ипотеки.