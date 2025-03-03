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12:20, 3 марта 2025Россия

В Госдуме захотели запретить продажу алкоголя в один из дней недели

Депутат ГД Свинцов разработал проект о запрете продавать алкоголь в воскресенье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Госдуме разработали проект об ограничении продажи алкоголя. Об этом заявил зампредседателя комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в Telegram.

Речь идет о законопроекте с рабочим названием «Воскресенье — день без алкоголя», пояснил депутат.

Конкретных положений, включенных в документ, Свинцов не назвал. Раскрыть подробности законопроект он пообещал в ходе пресс-конференции.

Ранее новые ограничения на продажу алкоголя ввели в Ненецком автономном округе. В частности, правила касаются реализации спиртосодержащей продукции в так называемых наливайках. Антиалкогольные меры вступили в силу 1 марта.

ЖЗЛ
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