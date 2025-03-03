Ганчев: ВСУ занимают дома в Волчанске, чтобы спровоцировать российских военных

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимают жилые дома в Волчанске Харьковской области, чтобы спровоцировать российских военных. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, покинувшие город горожане рассказали, что украинские военные занимают гражданские дома, чтобы спровоцировать российские войска на нанесение ударов по ним.

«Со слов мирных жителей, которым недавно при помощи наших военных удалось покинуть территорию Волчанска, мы узнаем о том, что украинские боевики занимают в городе гражданские дома с той целью, чтобы привлечь удары по этим объектам со стороны Вооруженных сил РФ», — рассказал чиновник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ снизили боевую активность в районе Волчанска и Липцов. По его словам, это связано с усталостью в рядах украинской армии.