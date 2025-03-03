В Израиле на автовокзале произошла поножовщина

Ynet: Не менее четырех человек пострадали при поножовщине на автовокзале Хайфы

В городе Хайфа на севере Израиля вооруженный ножом неизвестный совершил нападение на территории центрального автовокзала. Об этом сообщает портал Ynet.

«Силы полиции находятся на пути к месту происшествия, есть сведения о нескольких пострадавших», — заявили в пресс-слежбу правоохранительных органов города.

По предварительным данным, при поножовщине пострадали не менее четырех человек. Отмечается, что мирные жители поразили нападавшего выстрелом из огнестрельного оружия. Пока неизвестно, имелись ли у него сообщники.

Нападение произошло на центральном автовокзале «Хамифрац» в Хайфе, который считается крупнейшим транспортным узлом Израиля.

Ранее в Израиле произошла серия взрывов в общественном транспорте. Три автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива Бат-Яме.