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15:35, 3 марта 2025Бывший СССР

В Киеве сравнили Зеленского со школьником

Spiegel: В Киеве пожаловались на мировоззрение школьника у Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обладает мировоззрением школьника и верит в нереалистичные заявления, сделанные им в период избирательной кампании перед выборами главы государства в 2019 году. На такое поведение украинского лидера пожаловались высокопоставленные чиновники в Киеве и его бывшие сотрудники, передает Spiegel.

«У него по-прежнему мировоззрение школьника», — рассказал высокопоставленный киевский чиновник. Другой источник издания, тесно сотрудничавший с Зеленским до начала специальной военной операции, заявил, что Зеленский ведет себя как ребенок. По его словам, украинский лидер думает, что «если только чего-то сильно захотеть и по-настоящему в это верить, то ты это получишь»

Кроме того, один из бывших сотрудников Зеленского заявил, что украинский президент всерьез верил в свои популистские обещания, данные во время избирательной кампании. «Зеленский не просто говорил как популист, он на самом деле так думал», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон 28 февраля показал полное отсутствие дипломатических навыков. По словам официального представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин ознакомился со всеми обстоятельствами перепалки, которую начал президент Украины.

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