В Польше признали неспособность ЕС производить достаточно военной техники

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: ЕС не способен производить достаточно техники

Страны Европейского союза (ЕС) не способны производить достаточно военной техники. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

«В настоящее время ни Польша, ни любая другая европейская страна не способны самостоятельно производить военную технику в достаточном количестве», — подчеркнул глава МО Польши.

Косиняк-Камыш признал неспособность ЕС самостоятельно производить достаточно бронетехники и продукции двойного назначения. Министр подчеркнул, что необходимые для окончательной сборки техники компоненты должны производиться по большей части в Европе. Политик также указал на необходимость дальнейшего сотрудничества с США.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перевооружение Европы. По ее словам, усиление Евросоюза должно стать целью объединения.