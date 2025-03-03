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20:26, 3 марта 2025Мир

В Польше признали неспособность ЕС производить достаточно военной техники

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: ЕС не способен производить достаточно техники
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Страны Европейского союза (ЕС) не способны производить достаточно военной техники. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети X.

«В настоящее время ни Польша, ни любая другая европейская страна не способны самостоятельно производить военную технику в достаточном количестве», — подчеркнул глава МО Польши.

Косиняк-Камыш признал неспособность ЕС самостоятельно производить достаточно бронетехники и продукции двойного назначения. Министр подчеркнул, что необходимые для окончательной сборки техники компоненты должны производиться по большей части в Европе. Политик также указал на необходимость дальнейшего сотрудничества с США.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перевооружение Европы. По ее словам, усиление Евросоюза должно стать целью объединения.

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