Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 3 марта 2025Россия

В России помощник депутата нашел пасхальные яйца и фаллосы на одном прилавке и возмутился

В Сибири помощник депутата нашел пасхальные яйца и фаллосы на одном прилавке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Новосибирске помощник одного из депутатов Владислав Рыжков прогулялся по торговому центру «Роял Парк» и нашел на одном прилавке пасхальные яйца и фаллосы. Свое возмущение россиянин записал на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале Mash Siberia.

На представленных кадрах помощник парламентария показывает, как в лавке в ТЦ соседствуют довольно странные товары. Рыжков продемонстрировал подписчикам свечи в форме женской груди, изделия, похожие на мужские половые органы, и сувениры к Пасхе.

Помощник новосибирского депутата отметил, что на все это могут смотреть несовершеннолетние посетители «Роял Парка». Он пообещал пожаловаться на увиденное в определенные инстанции.

До этого сообщалось, что депутат из Екатеринбурга Александр Колесников на заседании местной думы порассуждал о ездящих на такси за наркотическими «закладками» горожанах. По мнению парламентария, подобное свидетельствует о хорошей жизни россиян.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие прекращения огня

      17-летняя российская теннисистка вылетела из топ-10 рейтинга WTA

      В России бойцу СВО отказали в выплате за ранение

      Туристы массово устремились в один город России на 8 марта

      Саша Спилберг приспустила штаны на фото

      Российская актриса упала со скалы из-за селфи

      В Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура

      Спрогнозирован ответ России на инициативы Макрона по Украине

      Россиянина приговорили к условному сроку за разглашение государственной тайны

      В России прокомментировали план Франции и Великобритании по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше