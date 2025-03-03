В России помощник депутата нашел пасхальные яйца и фаллосы на одном прилавке и возмутился

В Сибири помощник депутата нашел пасхальные яйца и фаллосы на одном прилавке

В Новосибирске помощник одного из депутатов Владислав Рыжков прогулялся по торговому центру «Роял Парк» и нашел на одном прилавке пасхальные яйца и фаллосы. Свое возмущение россиянин записал на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале Mash Siberia.

На представленных кадрах помощник парламентария показывает, как в лавке в ТЦ соседствуют довольно странные товары. Рыжков продемонстрировал подписчикам свечи в форме женской груди, изделия, похожие на мужские половые органы, и сувениры к Пасхе.

Помощник новосибирского депутата отметил, что на все это могут смотреть несовершеннолетние посетители «Роял Парка». Он пообещал пожаловаться на увиденное в определенные инстанции.

До этого сообщалось, что депутат из Екатеринбурга Александр Колесников на заседании местной думы порассуждал о ездящих на такси за наркотическими «закладками» горожанах. По мнению парламентария, подобное свидетельствует о хорошей жизни россиян.