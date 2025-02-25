Депутат порассуждал о ездящих на такси «за закладками» россиянах

Депутат Колесников заявил о ездящих на такси за наркотиками горожанах

Депутат из Екатеринбурга Александр Колесников на заседании местной думы порассуждал о ездящих на такси за наркотическими «закладками» горожанах. Его заявление опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

По мнению парламентария, подобное свидетельствует о хорошей жизни россиян. «У нас народ живет вообще неплохо. <...> А что мы тут плачемся-то?» — поинтересовался Колесников у коллег.

Шутливое замечание вызвало улыбки у других участников заседания.

До этого сообщалось, что Колесников устроил ссору с вице-мэром Андреем Корюковым и отнес себя к лучшим людям.

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