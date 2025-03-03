В России указали на план Европы разменять жизни украинцев на время

Военблогер Рожин: Европа поддержит ВСУ для размена украинских военных на время

Европа может обеспечить поддержку Киеву, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не развалились, считает военный блогер Борис Рожин. При этом он отметил во время эфира на радио Sputnik, что помощь Европы не сможет достичь уровня поддержки США.

«Они временно зацементируют киевский режим и позволят медленно проигрывать, разменивая людей и территории на время», — указал на план Европы эксперт.

Некоторые аспекты помощи без Соединенных Штатов будет крайне сложно реализовать, заявил Рожин. В первую очередь это касается спутниковой разведки и наведения, считает военблогер.

Ранее стало известно, что Великобритания поставит Украине пять тысяч ракет противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что этот шаг Лондона «идеально символизирует новую эру».