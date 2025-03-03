В российском регионе заступились за жену бойца СВО после отказа в назначении ей пособий

KP.RU: в Новосибирске омбудсмен помогла жене бойца СВО получить пособия на детей

В Новосибирске Уполномоченный по правам человека Елена Зерняева заступилась за жену бойца специальной военной операции (СВО) после отказа в назначении пособий на двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает KP.RU.

Власти российского региона мотивировали отказ тем, что на межведомственный запрос о доходах мужа не поступил ответ. Омбудсмен направила обращение в Отделение Социального фонда России по Новосибирской области.

Вмешательство Зерняевой помогло женщине получить положенные пособия, уполномоченный орган пересмотрел свое решение.

В декабре сообщалось, что многодетная жительница Челябинской области около полутора лет добивалась выплат за не вернувшегося со специальной военной операции мужа.

