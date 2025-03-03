Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:15, 3 марта 2025Россия

В российском регионе заступились за жену бойца СВО после отказа в назначении ей пособий

KP.RU: в Новосибирске омбудсмен помогла жене бойца СВО получить пособия на детей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

В Новосибирске Уполномоченный по правам человека Елена Зерняева заступилась за жену бойца специальной военной операции (СВО) после отказа в назначении пособий на двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает KP.RU.

Власти российского региона мотивировали отказ тем, что на межведомственный запрос о доходах мужа не поступил ответ. Омбудсмен направила обращение в Отделение Социального фонда России по Новосибирской области.

Вмешательство Зерняевой помогло женщине получить положенные пособия, уполномоченный орган пересмотрел свое решение.

В декабре сообщалось, что многодетная жительница Челябинской области около полутора лет добивалась выплат за не вернувшегося со специальной военной операции мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мораторий на обстрелы, потом миротворцы. Макрон раскрыл детали совместного с Великобританией плана по Украине

      Зеленский в ответ на призыв Грэма уйти предложил дать сенатору гражданство Украины

      Гаджеты Apple позволили следить за людьми

      Популярная блогерша вышла в свет в оголяющем тело наряде

      Роберт Дауни-младший похвалил Юру Борисова со сцены «Оскара»

      В Финляндии предложили трехэтапный план для достижения мира на Украине

      В российском регионе заступились за жену бойца СВО после отказа в назначении ей пособий

      Захарова призвала расследовать сведения о тайной помощи ВСУ наблюдателей ОБСЕ

      Россиянам назвали три правила выбора одеяла

      Юра Борисов остался без «Оскара»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше