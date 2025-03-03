Бастрыкин: ВСУ использовали мирных жителей Донбасса в качестве живого щита

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирных жителей в качестве живого щита. О собранных доказательствах глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС.

По словам главы СК, о преступлениях ВСУ следователям рассказывают сами мирные жители после освобождения населенных пунктов Донбасса. По их словам, украинские военные занимались мародерством и оборудовали огневые точки в жилых домах и иных строениях городской инфраструктуры.

Глава СК рассказал, что в России осуждены более 140 участников батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за преступления против мирного населения Донбасса.