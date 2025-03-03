Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 3 марта 2025Силовые структуры

В СК собрали доказательства использования ВСУ мирных жителей в качестве живого щита

Бастрыкин: ВСУ использовали мирных жителей Донбасса в качестве живого щита
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирных жителей в качестве живого щита. О собранных доказательствах глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС.

По словам главы СК, о преступлениях ВСУ следователям рассказывают сами мирные жители после освобождения населенных пунктов Донбасса. По их словам, украинские военные занимались мародерством и оборудовали огневые точки в жилых домах и иных строениях городской инфраструктуры.

Глава СК рассказал, что в России осуждены более 140 участников батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за преступления против мирного населения Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Россиян предупредили об опасных методах лечения акне

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Хинштейн обвинил Корпорацию развития Курской области в саботаже

      Мошенники стали заманивать россиян на фейковый сайт с антивирусом

      В Абхазии утвердили нового президента

      Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

      В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

      Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

      Власти опровергли отказ от создания самолета «Байкал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше