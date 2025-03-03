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09:20, 3 марта 2025Силовые структуры

В России вынесены обвинительные приговоры 145 участникам «Азова»

Бастрыкин: В России осуждены 145 участников «Азова»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России осуждены более 140 участников батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) за преступления против мирного населения Донбасса. Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

Глава СК отметил, что было вынесено 519 обвинительных приговоров, в числе осужденных 145 бойцов «Азова».

Ранее Бастрыкин рассказал, что следователи с 2014 года возбудили более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, силовых структур и членов радикальных националистических объединений. В частности, 493 военным уже вынесли приговоры по 353 делам — 61 из них получил пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в 2024 году более 560 человек предстали перед судом по уголовным делам о террористических преступлениях в России. Часть из них действовала за небольшое вознаграждение по указанию спецслужб Украины.

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