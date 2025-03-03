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06:34, 3 марта 2025Силовые структуры

Следственный комитет в 2024 году расследовал дела о терроризме в отношении 564 человек

Бастрыкин: СК в 2024 году расследовал дела о терроризме в отношении 564 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В 2024 году более 560 человек предстали перед судом по уголовным делам о террористических преступлениях в России. Часть из них действовала за небольшое вознаграждение по указанию спецслужб Украины, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«За прошлый год нашими следователями расследовано 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 564 лиц», — отметил он.

По словам Бастрыкина, в ряде регионов задержаны и предстали перед судом те, кто умышленно повреждал транспортную инфраструктуру и другие объекты. Он также напомнил, что в РФ сроки лишения свободы за терроризм и диверсии очень длительные.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что следователи с 2014 года возбудили более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, силовых структур и членов радикальных националистических объединений. В частности, 493 военным уже вынесли приговоры по 353 делам — 61 из них получил пожизненное лишение свободы.

Также ранее стало известно, что СК России возбудил 2,7 тысячи дел по материалам из соцсетей и СМИ в прошлом году.

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