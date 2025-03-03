В США предрекли парализацию Украины за несколько недель

Экс-чиновник Пентагона Магсамен: Остановка военной помощи США парализует Украину

Остановка военной помощи США парализует Украину в течение нескольких недель. Об этом заявила бывший руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен в комментарии The Financial Times (FT).

«Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — подчеркнула экс-чиновник Пентагона.

Магсамен прокомментировала сообщения о возможной остановке военной помощи Вашингтона Украине и предрекла негативные последствия для Киева. По ее словам, действия Белого дома могут привести Украину к капитуляции в противостоянии с Россией. Другой чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена предположил, что без помощи США Киев мог бы продержаться несколько месяцев, но не несколько лет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что США больше не будут бездумно отправлять деньги на Украину. По ее словам, простые американцы устали спонсировать военные действия.