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16:53, 3 марта 2025Мир

В США предрекли парализацию Украины за несколько недель

Экс-чиновник Пентагона Магсамен: Остановка военной помощи США парализует Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Остановка военной помощи США парализует Украину в течение нескольких недель. Об этом заявила бывший руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен в комментарии The Financial Times (FT).

«Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — подчеркнула экс-чиновник Пентагона.

Магсамен прокомментировала сообщения о возможной остановке военной помощи Вашингтона Украине и предрекла негативные последствия для Киева. По ее словам, действия Белого дома могут привести Украину к капитуляции в противостоянии с Россией. Другой чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена предположил, что без помощи США Киев мог бы продержаться несколько месяцев, но не несколько лет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что США больше не будут бездумно отправлять деньги на Украину. По ее словам, простые американцы устали спонсировать военные действия.

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