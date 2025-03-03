В США сравнили Зеленского с соседом-наркоманом

Журналистка Оуэнс сравнила Зеленского с соседом-наркоманом из-за просьб к США

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X сравнила президента Украины Владимира Зеленского с соседом-наркоманом из-за его просьб к США.

«Не могли бы вы, пожалуйста, просто найти работу, вместо того чтобы ходить по квартирам за подачками? Зеленский буквально стал соседом-наркоманом», — написала она.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Трамп также заявил, что Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. По его словам, он провел «содержательную» беседу с Зеленским. Трамп отметил, что в ходе спора он узнал многое из того, что невозможно было бы понять без «такого огня и давления».

