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06:30, 3 марта 2025Из жизни

Владелец зоомагазина прикинулся криминальным авторитетом и пять лет насиловал подчиненных

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В Японии приговорили к 30 годам владельца зоомагазина, который пять лет запугивал и насиловал подчиненных, утверждая, что является членом японской мафии. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

На скамье подсудимых оказался 66-летний Митио Хонда из города Итосима, провинция Фукуока. Иск против мужчины подали шесть бывших подчиненных, работавших в его магазине с 2017 по 2022 год. Женщины, которым в тот период было от 20 до 30 лет, заявили, что Хонда прикидывался криминальным авторитетом и принуждал их к сексу. По их словам, начальник приставлял им к горлу меч и угрожал расправой, после чего насиловал и совершал другие развратные действия. Одной из пострадавших он нанес мечом травму.

Защита Хонды утверждала, что все половые контакты между ним и сотрудницами происходили по взаимному согласию. «Пострадавшие находились в близких отношениях с подсудимым. Кроме того, они ни разу не были в положении, когда не могли бы оказать сопротивления», — заявили адвокаты пожилого преступника.

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В своем последнем слове Хонда снова отверг обвинения в принуждении женщин к сексу и назвал себя невиновным. Тем не менее 25 февраля суд приговорил его к 30 годам тюрьмы.

В декабре 2024 года сообщалось, что француза, которого в прессе прозвали Авиньонским монстром, приговорили к 20 годам лишения свободы. 71-летнего Доминика Пелико признали виновным в том, что он накачивал свою жену снотворным и позволял незнакомцам насиловать ее.

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