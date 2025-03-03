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21:29, 3 марта 2025Мир

Во Франции заявили о расколе Запада из-за спора Трампа с Зеленским

Байру: Спор Трампа с Зеленским свидетельствует о расколе западного лагеря
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Спор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским свидетельствует о расколе среди стран Запада. Такое мнение в ходе выступления перед парламентом Франции выразил премьер-министр страны Франсуа Байру.

«То, что материализовалось на наших глазах в пятницу, — это то, что разбилось что-то необыкновенно ценное, в чем мы не отдавали себе отчета, но что служило рамками нашего взгляда на мир: идея единства и идентичности Запада», — сказал он.

По его словам, жертвами спора двух лидеров стали безопасность Украины и «определенная идея альянса» между Вашингтоном и европейскими странами.

Ранее лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что отправка войск Франции на Украину является «безумием». «Только возможное участие в миротворческой операции под эгидой ООН может быть рассмотрено», — сказала политик.

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