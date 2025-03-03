Ле Пен определилась с отправкой войск Франции на Украину

Ле Пен: Отправка войск Франции на Украину является безумием

Отправка войск Франции на Украину не в рамках миротворческой миссии является «безумием». Об этом заявила лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, передает BFMTV.

«Соглашение о ресурсах [Украины и США] мне кажется взаимно выигрышным, при этом я считаю, что отправка французских боевых войск на украинскую землю — это безумие. Только возможное участие в миротворческой операции под эгидой ООН может быть рассмотрено», — сказала политик.

Ле Пен также подчеркнула, что не поддерживает идею о вступлении Украины в НАТО и Европейский союз, указав, что это нанесет вред Франции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон.