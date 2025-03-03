Военкор сделал три вывода из видео с «бойцом-терминатором» под огнем ВСУ

Военкор Стешин о видео с идущим под огнем ВСУ бойцом ВС РФ: Заговоренный солдат

Из видео с прозванным «терминатором» российским бойцом, который спокойно идет под огнем украинских подразделений, можно сделать три вывода. Об этом сообщил российский военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram.

По словам журналиста, первый из выводов — это то, что видео представляет собой лишь склейку из наиболее точных попаданий, то есть по российскому бойцу, возможно, было выпущено больше чем три дрона-камикадзе. Вторая мысль, которой военкор поделился с читателями, — «заговоренный солдат» спасся от неоднократного попадания беспилотников благодаря индивидуальному аппарату радиоэлектронной борьбы, который мог находиться при военном.

«Третье: когда сильно ждут дома, всегда вернешься», — подытожил журналист.

Видео с военным опубликовал российский депутат Андрей Гимбатов. На кадрах видно, что военнослужащий лишь ненадолго обернулся, когда один из дронов взорвался в нескольких шагах от него.