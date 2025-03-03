Зависимость Европы от одного российского товара выросла

Eurostat: Экспорт российских удобрений в ЕС подскочил до максимума с 2021 года

По итогам 2024 года суммарные объемы экспорта российских удобрений в страны Евросоюза (ЕС) подскочили до максимума с 2021-го и достигли отметки в 4,93 миллиона тонн. Об усилении зависимости ЕС от этого товара из РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

После затяжного периода сокращения импорта российских удобрений ЕС вновь начал наращивать импорт этого товара. Если в 2022 году объемы ввоза сократились на 20,5 процента, а в 2023-м — упали еще на 8,2 процента, до минимума за 11 лет (3,9 миллиона тонн), то в прошлом году экспорт товара из РФ вырос на четверть. В физическом выражении показатель увеличился на 1,03 миллиона тонн.

Таким образом, резкий прирост почти полностью ликвидировал снижение, зафиксированное по итогам предыдущих двух лет. На этом фоне доля удобрений из РФ в структуре импорта ЕС выросла примерно с 23,5 процента в 2022-2023 годах до 27,4 процента в 2024-м. В то же время достигнутый результат все еще заметно отстает от объемов поставок 2021 года. Тогда в ЕС из России экспортировали в общей сложности 5,37 миллиона тонн удобрений.

Эксперты связывают наращивание ЕС закупок этого товара из России прежде всего с высокими ценами на газ в европейском регионе. На этом фоне объемы внутреннего производства в 2023 году просели на треть в сравнении с досанкционным 2021-м. В качестве еще одной причины подобной динамики аналитики назвали сокращение числа ферм в ЕС. Если в 2016 году показатель составлял 10,5 миллиона, то в 2020-м сократился до 9,1 миллиона.

Ранее представители крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca призвали Еврокомиссию (ЕК) отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии. По их мнению, введение заградительных мер приведет к негативным последствиям для европейских аграриев уже летом 2025 года.

С инициативой ужесточить ввоз российских и белорусских удобрений ЕК выступила еще в начале февраля. Ожидается, что с 1 июля 2025 года пошлины на импорт азотных удобрений составят 40-45 евро за тонну. В последующие годы они будут увеличиваться, а к 2035-му дойдут до 100 процентов.