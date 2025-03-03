Зеленский заявил о нежелании обсуждать скандал с Трампом в овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании обсуждать скандал со своим американским коллегой Дональдом Трампом в овальном кабинете. Его слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

«Сам формат того, что случилось, я не считаю, что он принес что-то позитивное и дополнительное нам как партнерам. Я не хочу обсуждать, что произошло (...) Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло», — сказал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что не считает нужным продолжать строить крепкие отношения между Киевом и Вашингтоном в таком формате. Глава государства выразил уверенность, что «эта ситуация пройдет» и впереди страны будут ждать более важные вещи.