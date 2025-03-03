Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 3 марта 2025Мир

В США заявили о неспособности Зеленского к дипломатии

NI: Конфликт с Трампом показал, что Зеленский плохо разбирается в дипломатии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт с американским президентом Дональдом Трампом показал, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо разбирается в дипломатии, пишет публицист журнала National Interest (NI) Ахмед Чарай.

По его словам, во время втречи с Трампом задача Зеленского заключалась в том, чтобы заключить историческую сделку по редкоземельным металлам. Как отметил эксперт, вместо этого украинский политик уехал униженным.

«Зеленский не сделал "домашнего задания" перед заходом в Овальный кабинет», — заявил он на неспособность Зеленского к дипломатии. Журналист подчеркнул, что вместо прагматизма Зеленский выбрал конфронтацию.

Ранее бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон говорил, что Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не наказан». Власти Украины попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ на полигоне после удара российского «Искандера»

      Стало известно количество полученных денег Арменией от USAID

      На Западе узнали о желании вице-президента США сорвать сделку с Украиной

      В США рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

      В России девятимесячный ребенок попал в больницу с травмой черепа из-за верблюда

      Российский суд приговорил к семи годам бывшего главу фонда капремонта в Красноярском крае

      Зарплаты в России выросли рекордными за 16 лет темпами

      Стало известно о требовании помощников Трампа об отставке Зеленского как части сделки

      В Японии рассказали об ожиданиях от продажи госзапасов риса на аукционах

      Лукашенко назвал одну страну ЕС партнером с близкими ценностями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше