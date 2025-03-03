В США заявили о неспособности Зеленского к дипломатии

NI: Конфликт с Трампом показал, что Зеленский плохо разбирается в дипломатии

Конфликт с американским президентом Дональдом Трампом показал, что украинский лидер Владимир Зеленский плохо разбирается в дипломатии, пишет публицист журнала National Interest (NI) Ахмед Чарай.

По его словам, во время втречи с Трампом задача Зеленского заключалась в том, чтобы заключить историческую сделку по редкоземельным металлам. Как отметил эксперт, вместо этого украинский политик уехал униженным.

«Зеленский не сделал "домашнего задания" перед заходом в Овальный кабинет», — заявил он на неспособность Зеленского к дипломатии. Журналист подчеркнул, что вместо прагматизма Зеленский выбрал конфронтацию.

Ранее бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон говорил, что Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.