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14:47, 3 марта 2025Из жизни

Женщина проснулась и увидела пожирающую ее лифчик змею

Фермерша из Австралии нашла в ванной питона, решившего перекусить ее лифчиком
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tylwyth Eldar / Wikimedia

В Австралии фермерша проснулась ночью и нашла в ванной двухметрового питона, пожирающего одежду. Об этом сообщает ABC News.

Жительница Северной территории Мойра Ланзарин занимается разведением скота и содержит ферму вдали от крупных населенных пунктов. Недавно она проснулась ночью и пошла в ванную. Там она внезапно для себя увидела двухметрового оливкового питона, который наполовину съел ее рабочую рубашку, лежавшую в корзине с грязным бельем. «Я включила свет, и этот питон лежал на полу в ванной, деловито свернувшись и переваривая мою новую рабочую рубашку из корзины для грязного белья. Когда я заглянула в корзину, то поняла, что не хватает еще кое-чего — моего лифчика на косточках», — рассказала Ланзарин.

По словам фермерши, решивший перекусить питон был не в восторге от своего выбора завтрака и вскоре «вернул» ей съеденную одежду. Женщина сначала хотела выбросить покрытые слизью вещи, но затем хорошенько замочила их и несколько раз постирала. Ланзарин вернула змею в дикую природу.

Специалист по работе с рептилиями из Национального парка Северной территории Кайл Виггинс рассказала, что питоны часто реагируют на запахи. Именно поэтому змею могло привлечь грязное белье. Если люди работали с курами или собаками, запах, оставшийся на их одежде, может заинтересовать питона. Более того, он может принять такие вещи за еду.

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