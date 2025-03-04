Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:19, 4 марта 2025Наука и техника

ИИ заставили играть в игры

Скорость принятия решений ИИ оценили с помощью игры «Марио»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра Super Mario Bros

Американские исследователи использовали видеоигры, чтобы оценить эффективность моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание TechCrunch.

Об изобретении нового бенчмарка, который позволил бы оценивать качество ИИ, рассказали специалисты компании Hao AI Lab, созданной на основе Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Они попробовали узнать большее о моделях ИИ с помощью легендарной игры-платформера 1985 года Super Mario Bros. («Супербратья Марио»).

Разработчики создали фреймворк GamingAgent, с которым «заставили» модели воспроизводить и симулировать игровой опыт. Перед этим тестируемые модели получили информацию об игре и правилах с помощью скриншотов. Специалисты заметили, что игра «Марио» заставила каждую модель учиться, принимать решения на скорость и создавать игровую стратегию.

Лучше всего в тестах показала себя Claude 3.7 от Anthropic, немного уступили ей Gemini 1.5 Pro от Google и GPT-4o от OpenAI. Исследователи пришли к выводу, что даже самая успешная модель «играла» хуже, чем любой начинающий геймер. Скорее всего, это связано с тем, что любой модели нужно иметь как минимум секунду на принятие решения, однако «Марио» не давала им такой возможности.

Сооснователь OpenAI и известный ученый Андрей Карпатый прокомментировал в X исследование коллег, заметив, что не знает, как правильно оценивать ИИ в 2025 году. По его словам, пока не существует конкретных метрик эффективности моделей генеративного искусственного интеллекта.

В конце февраля инженеры OpenAI провели исследование и выяснили, что ИИ-модели пока не смогут заменить даже программиста-новичка. Так, тестируемые модели часто допускали ошибки, так как не могли понять контекст.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

      Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

      Россияне решили самостоятельно чинить разваливающийся мост через Ай

      В Москве оценили снежный покров

      ИИ заставили играть в игры

      Польша подтвердила остановку поставок США на Украину

      Шмыгаль рассказал о важности поставок Patriot для Украины

      Россиянин увидел сон о минировании самолета и нарвался на уголовное дело

      Фитнес-тренер высказалась о пользе шпагата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше