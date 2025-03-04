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11:37, 4 марта 2025Ценности

Алена Водонаева оценила внешность жены Юры Борисова на «Оскаре»

Водонаева назвала красивым и элегантным наряд жены Юры Борисова на «Оскаре»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская телеведущая Алена Водонаева оценила внешность жены и коллеги актера Юры Борисова Анны Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Блогерша ответила на вопрос одного из подписчиков о наряде Шевчук. Так, она назвала образ возлюбленной артиста красивым и элегантным, а ее саму — характерной и интересной.

«Прекрасно, что у Борисова хороший вкус и он вывел на мировую дорожку "фирменную" уникальную русскую женщину. Гордость за Юру и гордость за его красивую семью», — заявила автор поста.

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Также Водонаева высказалась о внешности жен современных рэп-исполнителей. «Неуместно, но скажу. Хорошо, что это Борисов, а не какой-нибудь русский рэпер с губастой женой-фастфудом в синтетическом платье», — указала она.

В январе Алена Водонаева оценила стиль экс-фигуристки и бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович фразой «бабкины балахоны».

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