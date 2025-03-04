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15:52, 4 марта 2025Интернет и СМИ

«Человек-лавандовый раф» из мемов заявил о возможности стать монахом

Герой мемов Николай Василенко заявил, что мог бы уйти в монахи
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Gaz Live / YouTube

Ростовский предприниматель и блогер Николай Василенко, которого в мемах прозвали человеческим воплощением лавандового рафа, заявил, что мог бы уйти в монахи. Об этом он рассказал в шоу «Вопрос ребром», выпуск доступен на YouTube.

По словам Василенко, около 20 лет назад он поставил себе цель постараться изменить мир в лучшую сторону. Как отметил бизнесмен, ему хотелось бы, чтобы людям в мире стало «лучше, легче и светлее». «Я могу даже уйти в монашество, да, правда», — заверил он.

Герой мема также отметил, что в прошлом мечтал написать собственную книгу.

Ранее Василенко рассказал о своей реакции на популярность в интернете. Предприниматель признался, что поначалу его обидело сравнение с лавандовым рафом, однако после общения с молодыми поклонниками его отношение к этому мему изменились.

Ролики Николая Василенко стали набирать популярность в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) осенью 2024 года. В большинстве видео бизнесмен призывает подписчиков улыбаться и радоваться каждому дню, а также рассказывает о своих нарядах, читает вслух прозу и поэзию. В сети его в шутку прозвали человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и королем Reels.

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