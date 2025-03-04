Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 4 марта 2025Россия

Чудотворную икону вывезли из разрушенного под Курском монастыря

Чудотворную икону вывезли из разрушенного в Курской области монастыря
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Новиков Смоленск»

Чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская», которая находилась в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском монастыре под Курском, удалось вывезти в Смоленск. Об этом написал мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

Храм, в котором ранее находилась икона, оказался разрушен из-за нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Икона "Пряжевская" — одна из главных святынь Курской земли. До закрытия монастыря в 1788 году она находилась в Белогорской Николаевской пустыне. По словам священнослужителей, икона славится своими целебными свойствами и способностью исцелять верующих. С ней связаны истории о чудесах», — написал чиновник.

Ранее стало известно, что в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области шаманы проведут обряд для защиты участников специальной военной операции (СВО) и их возвращения домой

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Бьянка Цензори захотела выпустить прозрачные мужские шорты с деталью для гениталий

      Захарова удивилась незнанию Израиля о героизации Бандеры на Украине

      Чудотворную икону вывезли из разрушенного под Курском монастыря

      Ушаков высказался о кандидатуре спецпредставителя США по Украине в контактах с Россией

      Бразильский футболист сравнил качество жизни в Петербурге и Рио

      Раскрыт размер компенсации сбитой певцом Буйновым российской пенсионерке

      Памятник Сталину захотели поставить еще в одном российском городе

      Китай запустит «искусственное солнце» к 2050 году

      Турист устроил истерику из-за просьбы не нырять в запрещенных водах и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше