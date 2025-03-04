Чудотворную икону вывезли из разрушенного под Курском монастыря

Чудотворную икону вывезли из разрушенного в Курской области монастыря

Чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская», которая находилась в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском монастыре под Курском, удалось вывезти в Смоленск. Об этом написал мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

Храм, в котором ранее находилась икона, оказался разрушен из-за нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Икона "Пряжевская" — одна из главных святынь Курской земли. До закрытия монастыря в 1788 году она находилась в Белогорской Николаевской пустыне. По словам священнослужителей, икона славится своими целебными свойствами и способностью исцелять верующих. С ней связаны истории о чудесах», — написал чиновник.

Ранее стало известно, что в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области шаманы проведут обряд для защиты участников специальной военной операции (СВО) и их возвращения домой