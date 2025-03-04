Российские шаманы проведут обряд для защиты участников СВО

В Иркутской области шаманы проведут обряд для защиты участников СВО

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области шаманы проведут обряд для защиты участников специальной военной операции (СВО) и их возвращения домой. Об этом пишет местная газета «Усть-Ордын унэн» в Telegram.

По информации издания, 8 марта в Корсукской долине шаманы проведут молебен в честь местной покровительницы деторождения и семейного благополучия. По мнению организаторов, ее благословение важно для тех, кто находится на передовой.

Как пишет газета, к участию в молебне приглашаются родные и близкие участников СВО со всей Иркутской области. Их просят иметь при себе список с именами бойцов, а также указанием их места рождений. В качестве подношения участникам церемонии необходимо принести черный чай, молоко, бурятскую водку тарасун, крупу саламат и сигареты. Кроме того, с семей военных будет собираться пожертвование в размере 300 рублей.

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