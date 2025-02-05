Российский священник устроил объезд с иконой для защиты части атакованного ВСУ региона

Волгоградский священник Караваев объехал район с иконой для защиты от ВСУ

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Волгоградской области местный священник Евгений Караваев решил защитить Красноармейский район, объехав его границы с иконой адмирала Федора Ушакова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам священника, несмотря на отражение атаки средствами противовоздушной обороны (ПВО), многих охватили страх и тревога, поэтому он и его сын Серафим совершили объезд.

«Мы сели в автомобиль с молитвой и иконой Святого Адмирала Феодора Ушакова. "Папа, очень страшно. Давай, как обычно, объедем с иконой по границам нашего района. Я верю, что святой защитит нас", — сказал он мне. В эти слова вложена такая искренность и вера, что я понял: Бог говорит через уста детей», — написал Караваев.

Он добавил, что атака ВСУ произошла накануне 82-й годовщины победы в Сталинградской битве и выразил уверенность в защите «милостью Господней» от угроз.

В ночь на понедельник, 3 февраля, средства ПВО сбили над территорией России 70 беспилотников ВСУ. 20 из них уничтожили в Волгоградской области. Позже губернатор Андрей Бочаров сообщил о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода.

В августе 2024 года священники Русской православной церкви (РПЦ) провели молебен возле нефтебазы в Пролетарске Ростовской области, полыхавшей на тот момент уже четыре дня. Священнослужители также помолились о здравии российских пожарных, пострадавших в борьбе с огнем.