Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:02, 4 марта 2025Забота о себе

Едва сдержавшая тошноту при попытке орального секса колумнистка дала совет женщинам

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: zhukovvvlad / Shutterstock / Fotodom

Секс-колумнистка Альмара Абгарян рассказала, как однажды едва сдержала тошноту при попытке орального секса из-за неприятной особенности партнера. Колонка эксперта опубликована в издании Metro.

По словам колумнистки, однажды вечером ее партнер встретил ее с сильного похмелья, и от него неприятно пахло, хотя он и принял душ. «Когда я разделась и наклонилась, чтобы сделать ему минет, в нос ударил неприятный запах. Я не знала, как поднять этот вопрос, не заставив его почувствовать себя плохо, поэтому просто продолжала, задержав дыхание. Это была большая ошибка», — говорит она.

Альмара призналась, что в итоге ее вырвало, однако она смогла скрыть это от мужчины. Тем не менее она призвала женщин, которые столкнутся с неприятным запахом партнера, обязательно говорить ему об этой проблеме.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

«Мой главный совет, если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, — предложите принять душ вместе. Намыливание друг друга может даже послужить поводом для прелюдии или второго раунда. Потому что вот в чем суть: мы люди, и иногда люди пахнут — это касается как мужчин, так и женщин — но в этом нет ничего постыдного», — посоветовала Альмара.

Ранее россиянам назвали способы контролировать оргазм. Сексолог Милана Соколова считает, что главный секрет этого навыка заключается в знании, что именно доставляет удовольствие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

      Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским

      В России назвали два условия для повышения выплат после выхода на пенсию

      На Западе спрогнозировали урон Европе из-за новых санкций против России

      Женщина стала жертвой жуткого розыгрыша мужа и задумалась о разводе

      В России прокомментировали идею о размещении европейских миротворцев на Украине

      Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

      Вэнс обратился к Европе с призывом насчет Зеленского

      Российский регион подвергся атаке беспилотников

      Вэнс обвинил Европу в потакании Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше