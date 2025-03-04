Едва сдержавшая тошноту при попытке орального секса колумнистка дала совет женщинам

Секс-колумнистка Альмара Абгарян рассказала, как однажды едва сдержала тошноту при попытке орального секса из-за неприятной особенности партнера. Колонка эксперта опубликована в издании Metro.

По словам колумнистки, однажды вечером ее партнер встретил ее с сильного похмелья, и от него неприятно пахло, хотя он и принял душ. «Когда я разделась и наклонилась, чтобы сделать ему минет, в нос ударил неприятный запах. Я не знала, как поднять этот вопрос, не заставив его почувствовать себя плохо, поэтому просто продолжала, задержав дыхание. Это была большая ошибка», — говорит она.

Альмара призналась, что в итоге ее вырвало, однако она смогла скрыть это от мужчины. Тем не менее она призвала женщин, которые столкнутся с неприятным запахом партнера, обязательно говорить ему об этой проблеме.

«Мой главный совет, если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, — предложите принять душ вместе. Намыливание друг друга может даже послужить поводом для прелюдии или второго раунда. Потому что вот в чем суть: мы люди, и иногда люди пахнут — это касается как мужчин, так и женщин — но в этом нет ничего постыдного», — посоветовала Альмара.

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