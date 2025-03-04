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15:48, 4 марта 2025Экономика

Евро подорожал до нового годового максимума

Bloomberg: Курс евро к доллару вырос до нового максимума
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Планы Европейского союза увеличить расходы на оборону сказались на курсе евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оказалось, что 4 марта евро подорожал до нового годового максимума относительно доллара США. Единая валюта выросла на 0,5 процента и на момент публикации материала стоила 1,0546 доллара. Это самый высокий уровень с 10 декабря 2024 года.

Причиной такой динамики называют обещания Брюсселя предоставить 150 миллиардов евро в виде кредитов для увеличения расходов на оборону континента. Такая риторика обеспечила евро почти четырехпроцентный подскок с двухлетнего минимума. Кроме того, предполагается, что экономика региона получит дополнительный импульс за счет роста инвестиций в военно-промышленный комплекс.

Ранее, 3 марта, французское издание Le Figaro уже сообщало о росте евро после появления информации о перевооружении Европы. Тогда курс этой валюты относительно доллара поднялся на 1,02 процента. Аналитики Swissquote Bank предположили, что увеличение военных расходов стимулирует экономику ЕС в краткосрочной перспективе.

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