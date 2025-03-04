Европе предрекли борьбу между странами после заморозки военной помощи США Украине

Политолог Блохин: Конкуренция между Британией, Германией и Францией усилится

Историческая конкуренция между тремя странами Европы усилится после заморозки военной помощи США Украине. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил эксперт-международник Константин Блохин.

По его словам, после сообщений о приостановке администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа военной помощи Вооруженным силам Украины Киеву остается только надеяться на Европу. Однако, уверен политолог, на консолидацию последней рассчитывать не стоит.

«На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», — указал Блохин.

Кроме того, по мнению эксперта, пока Россия, Китай и США продолжают экономически развиваться, страны Евросоюза и Британия стагнируют, а положение дел для них лишь ухудшается. Причиной этого политолог назвал их политику на украинском треке.

Ранее Блохин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что давление администрации президента США Дональда Трампа на страны Евросоюза и союзников Украины является ключевым рычагом влияния Вашингтона на Киев, помимо отказа от военной помощи.