Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 4 марта 2025Мир

Европе предрекли борьбу между странами после заморозки военной помощи США Украине

Политолог Блохин: Конкуренция между Британией, Германией и Францией усилится
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Историческая конкуренция между тремя странами Европы усилится после заморозки военной помощи США Украине. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил эксперт-международник Константин Блохин.

По его словам, после сообщений о приостановке администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа военной помощи Вооруженным силам Украины Киеву остается только надеяться на Европу. Однако, уверен политолог, на консолидацию последней рассчитывать не стоит.

«На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», — указал Блохин.

Кроме того, по мнению эксперта, пока Россия, Китай и США продолжают экономически развиваться, страны Евросоюза и Британия стагнируют, а положение дел для них лишь ухудшается. Причиной этого политолог назвал их политику на украинском треке.

Ранее Блохин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что давление администрации президента США Дональда Трампа на страны Евросоюза и союзников Украины является ключевым рычагом влияния Вашингтона на Киев, помимо отказа от военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

      Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

      Россияне решили самостоятельно чинить разваливающийся мост через Ай

      В Москве оценили снежный покров

      ИИ заставили играть в игры

      Польша подтвердила остановку поставок США на Украину

      Шмыгаль рассказал о важности поставок Patriot для Украины

      Россиянин увидел сон о минировании самолета и нарвался на уголовное дело

      Фитнес-тренер высказалась о пользе шпагата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше