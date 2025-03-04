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18:12, 4 марта 2025Россия

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по жилым домам в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: ВСУ атаковали жилые дома, жертв нет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По предварительным данным, украинские беспилотники атаковали два жилых дома в Рыльском районе. Оба строения получили повреждения.

Жертв и пострадавших при налете дронов нет, подчеркнул Хинштейн. В связи с атакой он призвал жителей области воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее 4 марта украинские войска атаковали еще один приграничный регион Белгородской области. Там дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник ВСУ.

ЖЗЛ
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