Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по жилым домам в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: ВСУ атаковали жилые дома, жертв нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По предварительным данным, украинские беспилотники атаковали два жилых дома в Рыльском районе. Оба строения получили повреждения.

Жертв и пострадавших при налете дронов нет, подчеркнул Хинштейн. В связи с атакой он призвал жителей области воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее 4 марта украинские войска атаковали еще один приграничный регион Белгородской области. Там дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник ВСУ.