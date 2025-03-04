Украинский дрон сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат, вторгшийся в российское воздушное пространство, был сбит над Белгородской областью около 12:00 мск. Он был выявлен и поражен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Иных сведений об инциденте в военном ведомстве не привели.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных атакам ВСУ российских регионов. Так, 3 марта украинские войска единовременно атаковали сразу четыре населенных пункта — в каждом из них были выявлены повреждения.