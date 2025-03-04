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20:17, 4 марта 2025Ценности

Ирина Шейк показала фото в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 23,8 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица позировала в черном облегающем прозрачном платье длины миди. Поверх наряда звезда надела золотое колье, а в качестве обуви выбрала кожаные сланцы в тон. Вдобавок знаменитость распустила волосы и нанесла мейкап с акцентом на глаза.

Ранее в марте Ирина Шейк снялась обнаженной. Она надела ожерелье и браслеты с синими камнями, распустила волосы и отказалась от макияжа.

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