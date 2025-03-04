Итальянская разведка: Россия взяла инициативу на всех участках фронта на Украине

Россия перехватила инициативу на всех участках фронта в украинском конфликте, а ход боевых действий показал преимущество Российской армии над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в ежегодном отчете парламенту Италии, который подготовило Агентство внутренней информации и безопасности (AISI).

«Разведка продолжала следить за конфликтом между Россией и Украиной, в ходе которого было выявлено материальное преимущество Москвы над живой силой и ресурсами Киева. С начала 2024 года армия России перехватила инициативу практически на всех участках фронта, добиваясь постепенных и все более крупных территориальных приобретений (в 2024 году Россия приобрела в шесть раз больше территории, чем в 2023 году)», — отмечается в документе.

Итальянское разведывательное ведомство также указало на проблемы ВСУ, которые заключаются «в неспособности набрать и обучить достаточное количество военных для обороны текущих позиций, а также противостоять наступлениям Российской армии сразу на нескольких участках фронта».

28 января президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция завершится через «полтора месяца» при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны Запада. По его словам, в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.