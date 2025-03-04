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08:36, 4 марта 2025Экономика

Китай ответил на удар США по своей экономике

Китай объявил о введении с 10 марта ответных пошлин на товары из США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Пекин с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США. Об этом сообщило Министерство финансов Китая.

Среди них — пошлина в размере 15 процентов на пшеницу и 10 процентов — на говядину, фрукты, овощи и молочные продукты. Кроме того, Китай внес 15 компаний из США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты своей нацбезопасности.

Это стало ответным шагом на удар США по экономике Китая. 4 марта вступили в силу новые американские пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров, ранее президент США Дональд Трамп поручил повысить их вдвое, с 10 до 20 процентов. После этого Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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