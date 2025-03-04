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11:26, 4 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянкам объяснили правила ухода за кожей в разном возрасте

Бьюти-специалист Рафаэль: Для молодой кожи особенно важно увлажнение
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christin Hume / Unsplash

С возрастом потребности кожи меняются, заявила бьюти-специалист, основательница швейцарского бренда L.Raphael Ронит Рафаэль. Правила ухода за кожей в разном возрасте она объяснила россиянкам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Рафаэль, для молодой кожи особенно важно увлажнение. Она посоветовала молодым женщинам использовать увлажняющие кремы длительного действия с гиалуроновой кислотой, которые помогают удерживать влагу в коже, средства с витаминами С и Е, а также мягкие отшелушивающие средства, которые улучшают текстуру кожи и делают ее более сияющей.

Рафаэль добавила, что кожа женщин среднего возраста требует более тщательного ухода, так как она постепенно теряет упругость и покрывается морщинами.

Для разглаживания первых морщин необходимо добавить в уход кремы с подтягивающим эффектом. Витамин B3 (ниацинамид) возвращает сияние, а мягкие отшелушивающие средства уменьшают шероховатости и пигментные пятна. Для чувствительной кожи полезны растительные ингредиенты и лактобактерии, снимающие раздражение

Ронит Рафаэльбьюти-эксперт, основательница швейцарского бренда L.Raphael

Зрелая же кожа, как отметила специалистка, становится более сухой, поэтому для нее подходят косметические средства с экстрактом зеленой икры и ниацинамидом в составе. «Ищите средства, обогащенные LEC 40, чтобы защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды. Увлажняющие средства с антиоксидантами, такими как витамины С и Е, повышают упругость и предотвращают дальнейшее старение», — посоветовала Рафаэль.

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