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19:16, 4 марта 2025Мир

Ле Пен раскритиковала прекращение Трампом военной помощи Украине

Ле Пен: Решение Трампа по поставкам Украине является жестоким
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа прекратить военные поставки Киеву является жестоким по отношению к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила французский политик, лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен в интервью газете Le Figaro.

«Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам», — сказала политик.

При этом Ле Пен усомнилась, что решение Трампа является окончательным. По ее словам, он оставил «пути отхода» для властей Украины и может возобновить помощь после выполнения своих требований. Она также указала, что решение об отправке оружия является менее существенным, чем помощь разведывательными данными.

Ранее Ле Пен заявила, что отправка войск Франции на Украину не в рамках миротворческой миссии является безумием. Политик подчеркнула, что не поддерживает идею о вступлении Киева в НАТО и Европейский союз (ЕС), указав, что это нанесет вред Парижу.

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