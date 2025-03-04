Ле Пен раскритиковала прекращение Трампом военной помощи Украине

Ле Пен: Решение Трампа по поставкам Украине является жестоким

Решение президента США Дональда Трампа прекратить военные поставки Киеву является жестоким по отношению к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила французский политик, лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен в интервью газете Le Figaro.

«Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам», — сказала политик.

При этом Ле Пен усомнилась, что решение Трампа является окончательным. По ее словам, он оставил «пути отхода» для властей Украины и может возобновить помощь после выполнения своих требований. Она также указала, что решение об отправке оружия является менее существенным, чем помощь разведывательными данными.

Ранее Ле Пен заявила, что отправка войск Франции на Украину не в рамках миротворческой миссии является безумием. Политик подчеркнула, что не поддерживает идею о вступлении Киева в НАТО и Европейский союз (ЕС), указав, что это нанесет вред Парижу.