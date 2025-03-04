Миллиардер Лебедев высказался о расставании с моделью Перминовой

Миллиардер Лебедев заявил, что имеет право на расставание с моделью Перминовой

Миллиардер Александр Лебедев высказался о расставании с моделью Еленой Перминовой. Соответствующее интервью публикует журнал Forbes.

По словам 50-летнего предпринимателя, бывшие избранники имеют право на собственный выбор и решение о расставании. При этом бизнесмен заявил, что они с Перминовой делают все, чтобы их развод не повлиял на детей. В то же время Лебедев уточнил, что скандалов или публичных разборок у них с моделью не будет.

«19 лет — очень большой срок. Мы очень любим своих детей, но у нас есть право на свой выбор, поэтому было принято такое решение. Елена нормально и спокойно все прокомментировала. Я действительно промолчал. Но тут нечего особо обсуждать. С одной стороны, все это грустно, с другой — так бывает в жизни», — высказался он.

В феврале объявившая о разводе с миллиардером Перминова заинтриговала подписчиков снимком с кольцом. Манекенщица разместила фото, на котором показала украшение с крупным камнем на безымянном пальце.